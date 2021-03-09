الفلكي ملهم هندي : الشتاء انتهى !

المواطن - الرياض

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كشف الفلكي ملهم هندي عن انتهاء موسم الشتاء لهذا العام وذلك عبر تغريدة قال فيها: “انتهى الشتاء” الأمر الذي يبشر بدخول الأجوال الربيعية في عدد من مناطق المملكة.

نهاية موسم الشتاء

يذكر أن الشتاء ينتهي فلكيًا في 20 مارس من كل عام ليبدأ فصل الربيع ومدته 3 أشهر، يليه فصل الصيف، ثم الخريف، حيث يتميز كل فصل بخصائص مناخية خاصة به إلا أن الفترة الأخيرة من كل فصل والأولى من الفصل الذي يليه تكون متشابهة إلى حد كبير.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة. على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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