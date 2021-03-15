الفيصلي إلى نصف نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.

الباطن ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة الباطن ضد الفيصلي بشكل سريع، حيث نجح عنابي سدير في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، حيث تمكن محمد الصيعري من هز الشباك من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح زكريا سامي في تسجيل التعادل في شباك عنابي سدير عند الدقيقة 36، بعد تلقيه عرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

الصيعري يُسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريقان أملًا في إحراز هدف وخطف بطاقة التأهل، إلا أن التعادل الإيجابي ظل سائدًا حتى الدقيقة 78، قبل أن ينجح الصيعري في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وجاء هدف الصيعري برأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية، ويحتفل مع لاعبي الفيصلي برفع قميص زميله أحمد أشرف الغائب عن المباراة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليفوز عنابي سدير بثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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