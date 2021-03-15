الفيصلي يتقدم والباطن يتعادل سريعًا بـ كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

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بدأت مباراة الباطن ضد الفيصلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل سريع، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بعد مرور 36 دقيقة.

الباطن ضد الفيصلي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط، حيث تمكن محمد الصيعري من هز الشباك من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح زكريا سامي في تسجيل التعادل في شباك عنابي سدير عند الدقيقة 36، بعد تلقيه عرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء.

الفريقان هذا الموسم

ويلعب الباطن ضد الفيصلي الآن على ملعب نادي الباطن، ويدخل الفريقان المباراة بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز التاسع بـ30 نقطة.

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