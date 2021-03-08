الفيصلي يواصل تدريباته وأمالفيتانو يخضع لفحص

المواطن - مروة نبيل

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مرانه الرئيسي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الرائد.

الفيصلي يواصل استعداداته:

وانطلقت تدريبات الفيصلي بتمارين لياقية وبدنية باستخدام الكرة، وعبر عدة محطات عمد الجهاز الفني على تطبيق العديد من التمارين التكتيكية، حيث طبق الإستراتيجية التي سيخوض بها مباراة الرائد، قبل أن يختتم المران بتمارين الكرات الثابتة.

على الجانب الآخر، أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم، رومان أمالفيتانو اليوم مزيدًا من الفحوصات الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

عنابي سدير في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه عنابي سدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

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