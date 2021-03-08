القادسية يُعلن موافقة وزارة الرياضة على تأسيس شركته الاستثمارية

المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي القادسية اليوم الاثنين، عن موافقة وزارة الرياضة على تأسيس شركته الاستثمارية التي تحمل اسم النادي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن هذا الأمر يُعد قفزة كبيرة في استثمار اسم النادي تجاريًا وتحقيقًا لموارد مالية متنوعة وبملكية كاملة للنادي.

فوائد إنشاء شركة القادسية الاستثمارية

ويُمكن لشركة النادي العمل تجاريًا كالتالي: ” استثمار واستغلال علامة النادي تجاريًا، تشغيل عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، بجانب استلام واستثمار أموال الشركة وفائض أموال النادي، كما تملك الشركة جميع الحقوق الخاصة بالنادي واللاعبين”.

وأيضًا يُمكن لشركة القادسية تشغيل برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضويات، وإنشاء شركات تابعة للنادي خارج وداخل المملكة”.

وتأتي هذه الخطوة على غرار شركة النصر الاستثمارية التي ستُنشأ بعد موافقة من وزارة الرياضة بالفترة الأخيرة.

مواجهة صعبة ضد نادي العين

وفي سياق آخر، يستعد فارس الشرقية لمواجهة نادي العين بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنطلق المباراة في تمام السادسة والثلث مساء بعد غد الأربعاء.

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