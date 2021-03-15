القبض على سائق مركبة سار بحمولة زائدة وسبب زحامًا على الطريق

المواطن - الرياض

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ضبط المرور السعودي سائق مركبة سار بحمولة زائدة وبمعدل أقل من السرعة المقررة مما سبب زحامًا على الطريق.

وتفاعل المرور مع بلاغ ورده عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بهذا الشأن، وقال: إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

المرور يحذر من التباطؤ

وقال المرور في وقت سابق إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

تظليل المركبات:

وفي سياق متصل أعاد المرور التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

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