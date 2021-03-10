القبض على قائد مركبة بالقوة الجبرية ورفقته 7 مخالفين

المواطن - مكة المكرمة
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على أحد الأشخاص، بعد رفضه التوقف عند إحدى النقاط الأمنية ومحاولته الهرب.
إيقاف السائق بالقوة الجبرية:
وتم إيقافه بالقوة الجبرية، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، ويرافقه سبعة وافدين من الجنسية اليمنية من المخالفين لنظام أمن الحدود.
إركاب المخالفين مقابل المال:
وتم ضبطهم وبالاستماع لأقوال قائد المركبة أقر بإركاب المخالفين معه من محافظة القنفذة لإيصالهم إلى محافظة جدة مقابل المال.
وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.
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