القبض على قائد مركبة بالقوة الجبرية ورفقته 7 مخالفين

المواطن - مكة المكرمة

اسمع الخبر

‏تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على أحد الأشخاص، بعد رفضه التوقف عند إحدى النقاط الأمنية ومحاولته الهرب.

إيقاف السائق بالقوة الجبرية:

وتم إيقافه بالقوة الجبرية، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، ويرافقه سبعة وافدين من الجنسية اليمنية من المخالفين لنظام أمن الحدود.

إركاب المخالفين مقابل المال:

وتم ضبطهم وبالاستماع لأقوال قائد المركبة أقر بإركاب المخالفين معه من محافظة القنفذة لإيصالهم إلى محافظة جدة مقابل المال.

وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.

شارك الخبر







شارك الخبر