القبض على قائد مركبة صدم سائق دراجة نارية في حائل وهرب

المواطن - حائل

أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة صدم أحد قائدي الدراجات النارية وهرب من الموقع في حائل.

فيديو متداول:

وقال المرور عبر تويتر، اليوم الجمعة: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن قيام صاحب مركبة بمنطقة حائل بصدم أحد قائدي الدراجات النارية والهرب من الموقع، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم تحديد هويته والقبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات بحقه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة”.

المرور السعودي يحذر من التباطؤ:

وقال المرور في وقت سابق: إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًّا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور السعودي: إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة- على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

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