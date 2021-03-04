القبض على مفحط طريق الأمير تركي في الرياض

المواطن - الرياض

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تفاعلت إدارة المرور مع بلاغ بشأن سائق متهور يمارس التفحيط على طريق الأمير تركي الأول، دون اهتمام بسلامة من في الطريق.

بالرغم من أن الأحوال الجوية تفرض الحذر أثناء القيادة إلا أن "متهوراً" يمارس التفحيط على طريق الأمير تركي الأول دون اهتمام بسلامة من في الطريق. عبر | @ubercamry pic.twitter.com/RGMWALiEHw — طرق الرياض (@Ruh_Rd) March 3, 2021

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

عقوبة التفحيط:

وفي وقت سابق، أوضحت إدارة المرور غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقالت: إن التحكم في المركبة، والقيادة بشكل آمن من علامات القائد المثالي، مؤكدة أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًّا يعد مخالفة مرورية.

ولفتت إدارة المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

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