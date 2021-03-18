القحطاني عن رحيل كارتيرون: توقيت القرار خطأ

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي خالد القحطاني على تصريحات مدرب التعاون السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون بشأن السبب الحقيقي لرحيله مؤخرًا؛ وتدريب فريق الزمالك المصري.

القحطاني يُعلق على رحيل كارتيرون

وأعلن نادي التعاون، الأسبوع الماضي، عن رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، حيث تم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال القحطاني: “أنا ضعت بين الروايتين.. الأكيد أن من اختار هذا القرار اختاره في التوقيت الغلط .. والقرار بنفسه غلط، كارتيرون صنع للتعاون منظومة دفاعية صلبة وأصبح فريق مختلف تمامًا عن المنهار الموسم الماضي”.

وتابع خالد القحطاني حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إن اختار الرحيل فهو يفرط بعمله، وإن كان القرار من التعاون فصاحب القرار لم يحسن التوقيت أبدًا”.

وكان كارتيرون قد أكد أنه كان قد اتفق مع مسؤولي نادي التعاون على الاستمرار بصفوفه لمدة عامين لبناء الفريق الأول لكرة القدم، ولكنه فوجئ بعد شهرين برغبة نادي التعاون في الاستغناء عنه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 23 مباراة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على القادسية في أول مباراة تحت قيادة مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو.

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