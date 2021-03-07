القصر البريطاني يخشى لقاء ميغان ماركل وتصريحاتها 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن القصر البريطاني يخشى مما ستقوله ميغان ماركل عن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام خلال المقابلة مع ملكة الحوارات أوبرا وينفري، بشأن خلافها معها، الأمر الذي سيلحق ضررًا هائلًا بالملكية البريطانية بحسب الصحيفة.

خيار نووي لـ ميغان ماركل

ونقلت الصحيفة عن مصدر في القصر البريطاني، أن قصر باكنغهام يشعر بالرعب مما سيتضمنه اللقاء التلفزيوني المنتظر لميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، اليوم الأحد، وهو يعد اللقاء الأول لهما بعد التخلي عن صفتهما الملكية.

ووصف المقابلة بأنها تعادل الخيار النووي لميغان ماركل، وقالت مصادر ملكية لصحيفة ذا صن: إذا اختارت الممثلة الأمريكية السابقة التحدث بصراحة عن وقتها مع كيت ميدلتون، فإن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالملكية سيكون هائلًا.

ومع ذلك أفاد مصر مطلع آخر لشبكة CBS الأمريكية، أن قصر باكنغهام ليس لديه ما يدعو للقلق في هذا الصدد، موضحًا أنه لم يكن لدى ميغان والأمير هاري سوى كلمات لطيفة عن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، كما نفى أن حوار أوبرا وينفري سيكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخلاف الرباعي الملكي.

تنحي هاري وميغان ماركل عن واجباتهما الملكية

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في يناير 2020، وقد صرحا بأن هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي، وفي سبيل ذلك عقدا صفقة مع منصة نتفليكس وسبوتيفاي وديزني مقابل نحو 200 مليون دولار.

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