القوات الجوية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء

المواطن - الرياض

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وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف-15 سي/ إي) إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مناورات التمرين المشترك (علم الصحراء 2021) الذي سوف يجري تنفيذه خلال فترة الشهر الحالي، وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف-15 سي/ إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.

واستقبل الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أبو ظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين.

صقل وتطوير المهارات:

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية ،‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى جاهزية القتالية.

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