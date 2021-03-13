‎الرئيسية
جديد الأخبار
القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1
طلعات جوية في سماء البحر المتوسط

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1

2021/03/13
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1
المواطن - الرياض

وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف-15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1) الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي.

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن

طلعات جوية في سماء البحر المتوسط:

وستنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.

هذا وقد كان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن

تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية:

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن القوات الجوية السعودية تصل اليونان للمشاركة في مناورات عين الصقر 1 - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :