القوات الجوية السعودية واليونانية تختتم مناورات عين الصقر

المواطن - الرياض

اختتمت اليوم الجمعة، في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين (عين الصقر- 1) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية والتي استمرت على مدى أسبوعين.

فيديو | اختتام مناورات تمرين " عين الصقر 1" بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية في #اليونان#الإخبارية pic.twitter.com/0FCViHvjvs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2021

اختتام مناورات التمرين:

واختتمت مناورات التمرين المكثفة في سماء البحر الأبيض المتوسط، والتي شاركت بها طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000″ و”فانتوم ف-4)، والتي نُفذ بها العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي اشتملت على سيناريوهات متعددة.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، أن هذه المشاركة حققت بعد توفيق الله ثم دعم القيادة الرشيدة جميع الأهداف المنشودة في جميع المستويات والأصعدة، والذي أظهر قواتنا الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

جهود كبيرة

وأضاف العقيد الشهري أن حضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ومعالي رئيس هيئة الأركان اليوناني الفريق الركن قسطنطينوس فلوروس إلى قاعدة سودا الجوية والوقوف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقه ولقاء المشاركين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم وكذلك متابعة وإشراف سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز لمراحل وفعاليات التمرين، لهو دليل على أهمية هذا التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت إقامة هذا التمرين والذي يعتبر الأول من نوعه بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية اليونانية الصديقة.

انطلاق تمرين عين الصقر:

وكانت انطلقت من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان يوم 16 من الشهر الحالي فعاليات مناورات عين الصقر 1، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000″ و”فانتوم ف-4” في سماء البحر الأبيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

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