الكرملين يكشف عن هواية بوتين الرئيسية

المواطن - متابعة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الهواية الرئيسية للرئيس فلاديمير بوتين، هي المطالعة وقراءة الكتب والمذكرات التاريخية.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة صحفية مع موقع أرغومينتي إي فاكتي، أن الرئيس الروسي يشترك في الصحف، ويطالع التي تصل منها إلى الكرملين ومقر الرئاسة في نوفو أوغاريوفو بريف العاصمة، منوهًا أن الصحف موجودة دائمًا في الطائرة الرئاسية لأن الرئيس غالبًا ما يتصفحها، عند التنقل جوًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يطالع الرئيس الروسي، موجز الصحف والمجلات، ويتابع كذلك قنوات التلفزيون الألمانية، والناطقة بالإنجليزية.

أفضل فئات الكتب التي يحبها بوتين

وذكر بيسكوف، أن الرئيس الروسي، يفضل بشكل خاص، قراءة كتب السير الذاتية والمذكرات التاريخية.

تعلم الإنجليزية

وأضاف بيسكوف أن بوتين يدرس اللغة الإنجليزية، لكن ليس كل يوم وإنما بضع مرات في الأسبوع، بفصول قصيرة ومنتظمة.

وفي المقابلة نفسها، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي لا يتواصل مع أي من الساسة الحاليين بشكل وثيق مثلما كان مع رئيس الوزراء الإيطالي بيرلوسكوني والمستشار الألماني شرودر.

وفي حديث حول العلاقات بين بوتين وشرودر وبيرلوسكوني قال بيسكوف لصحيفة أرغومنتي اي فاكتي أي (الحجج والحقائق): كان الرئيس يجري معهما اجتماعات ودية في أشكال مختلفة ومن بين السياسيين الحاليين ربما لم تكن هناك مثل هذه الأشكال الوثيقة للتواصل مع أي شخص.

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