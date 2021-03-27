الكشف عن المدرب الجديد لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر، عن المدرب الجديد لـ النادي الأهلي الذي سيتولى تدريب الفريق الكروي الأول بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وقال الصرامي اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” : ” الروماني ريجيكامب سيكون مدربًا للراقي”.

ويذكر أن ريجيكامب له تجربة سابقة في الدوري السعودي، وذلك عندما قام بتدريب نادي الهلال.

يوسف عنبر لن يُدرب الراقي

ويأتي ذلك بعد أن قامت إدارة الراقي برئاسة عبدالإله مؤمنة، بإقالة المدرب فلادان ميلويفيتش، وتعيين المدرب يوسف عنبر، ولكن بسبب تدريب عنبر لنادي البكيرية بالموسم الحالي، فأصبح ليس ممكنًا له تدريب الراقي في نفس الموسم.

وكان الإعلامي الرياضي وليد سعيد قال عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة إن نايف القاضي، المدير التنفيذي بـ الأهلي، كشف للاعبي الفريق الكروي الأول بالراقي المدرب المؤقت الذي سيدرب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ماذا قال القاضي لـ لاعبي النادي الأهلي السعودي ؟

وذكر وليد سعيد أن القاضي أخبر لاعبي الراقي خلال اجتماع عُقد أمس الجمعة أن الفرنسي فيصل قورمي سيكون مدربًا لهم حتى نهاية الموسم الحالي، ثم التعاقد مع مدرب جديد بدءًا من الموسم الجديد.

وأشار وليد سعيد إلى أن نايف القاضي فجر مفاجأة للاعبي الراقي بشأن حقيقة تعيين المدرب يوسف عنبر مدربًا للفريق حيث طالبهم بـ عدم الالتفات للأخبار المغلوطة التي ترددت بـ الأيام الأخيرة بخصوص التعاقد مع المدرب يوسف عنبر.

وتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة من 24 مباراة.

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