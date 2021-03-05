الكونغرس يوافق على مشروع بايدن لإغاثة الشعب الأمريكي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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صوت الكونغرس يوم الخميس على الموافقة بخصوص مشروع قانون مساعدات فيروس كورونا الذي طرحه الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي، حسبما ذكر موقع قناة أسيا الجديدة.

الكونغرس يوافق على مشروع بايدن

وأظهر التصويت الحزبي الموافقة بنسبة 51% مقابل 50 %، بعد أن حسم صوت نائب الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس التعادل، في الوقت الذي توقع فيه الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس بفارق ضئيل سوى القليل من الدعم من الحزب الجمهوري إن وجد.

مع عدم وجود أصوات لتخطيها، قام الديمقراطيون بتعديل مشروع القانون لضمان أن جميع أعضائهم الخمسين سيؤيدونه، وقالوا إنهم سيوجهون المزيد من المساعدات للولايات الأمريكية الأصغر وسيضيفون الأموال لمشاريع البنية التحتية.

ويحافظ مشروع قانون الكونغرس الأمريكي على خطة مجلس النواب لدفع 400 دولار أمريكي في الأسبوع حتى 29 أغسطس، ولم يتضح ما إذا كان أي من أعضاء مجلس الشيوخ سيحاول تغيير ذلك، ربما إلى 300 دولار أمريكي، خلال عملية التعديل المطولة في الأيام المقبلة.

ما هو مشروع قانون الإغاثة؟

وقال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “حان الوقت الآن للمضي قدمًا في أمر كبير وهام للشعب الأمريكي”، في الوقت الذي تم فيه تشديد الإجراءات الأمنية في مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي كان مسرحًا لهجوم في يناير الماضي من قبل أتباع الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة، وهو الأولوية التشريعية العليا لبايدن، تمويل اللقاحات والإمدادات الطبية، ويوسع مساعدة العاطلين عن العمل ويوفر جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية، فيما شدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على معايير ضوابط التحفيز حتى يتمكن عدد أقل من الأسر ذات الدخل المرتفع من الاستفادة من هذا المشروع وتكون الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض.

ويعني هذا أن 9 ملايين أسرة ستحصل على مدفوعات تحفيز أقل مما كانت عليه في الدفعة الأخيرة من المدفوعات في عام 2020، كما أنها تخفض تكلفة التشريع بمقدار 12 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما قاله ديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

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