الكويت .. إحالة رئيس مجلس الأمة إلى النيابة العامة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

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في واقعة غير مسبوقة، تم الإعلان عن إحالة رئيس مجلس الأمة في الكويت مرزوق الغانم وعدد من النواب إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية قبل عدة أشهر.

الغانم : أبلغت بتحويلي للنيابة، وسأكون اول من يمتثل وآخر من يخالف pic.twitter.com/uCNGnJgG1r — تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) March 16, 2021

رئيس مجلس الأمه يمتثل للقرار:

واعترف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بوقوع تجاوزات في ديوانتيه؛ حيث احتفل هو وعدد من أنصاره بالفوز في الانتخابات دون تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه سيكون أول من يمتثل للقرار والمثول أمام النيابة العامة فور إبلاغه رسميًّا بالقرار.

وقال الغانم: إنه أبلغ- لكن بشكل غير رسمي- بإحالته إلى النيابة العامة وسيطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عنه للمثول أمام النيابة، وأنه مستعد لتحمل المسؤولية كاملة.

وأضاف: للأمانة فعلًا هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية، وأؤكد امتثالي التام، وسأكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون، وأنه لا كبير فوق القانون.

احترام الدستور والقانون:

وتابع الغانم: هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر.

حالات كورونا في الكويت:

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 212169 حالة، في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1186 حالة.

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