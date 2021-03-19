الكويت تدين بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي على مصفاة الرياض

المواطن - متابعة

‏أعربت وزارة الخارجية في الكويت، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار الدولة وبأشد العبارات للاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض، بطائرة مسيرة ‏مفخخة.

تهديد للمنطقة:

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها للمدنيين والمناطق المدنية والحيوية ‏لا يشكل تهديدًا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب، وإنما تهديدًا مباشرًا ‏لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي ‏وتحديًا مباشرًا للقوانين الدولية والإنسانية الأمر الذي يتطلب وعلى الفور إدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية والعمل على وضع حد لها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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