الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار

المواطن - متابعة

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار، الاثنين، في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.

وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرات للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرات للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

تهدئة الأسواق

وسعى قوجي أوغلو لتهدئة المخاوف في اتصال استمر 90 دقيقة مع رؤساء البنوك، وقال مصدر إنه أبلغهم أنه لا يخطط للقيام بتغيير مفاجئ.

وأفاد محللون بأن رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.

وبقي إصرار أردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا، ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه “أم وأب كل الشرور” وشدد مجددًا في يناير الماضي على أنه “معارض تمامًا” لرفع معدلات الفائدة.

وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في فبراير الماضي إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تقود “بشكل غير مباشر” إلى ارتفاع مستوى التضخم.

تراجع الليرة التركية

وتوقع “غولدمان ساكس” وغيره تراجعًا كبيرًا في الليرة عندما تبدأ أسواق المال تداولاتها يوم الاثنين.

وأقال أردوغان المحافظ السابق ناجي إقبال فجأة في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد يومين من رفع حاد لسعر الفائدة كان يهدف لوقف تراجع الليرة ومواجهة التضخم الذي اقترب من 16%.

وكان إقبال قد تولى منصبه قبل أقل من 5 أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19%، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، وحظي بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.

وقال المصدر المطلع على الاتصال إن قوجي أوغلو أبلغ المصرفيين في اتصاله أن أي تغيير في السياسة سيعتمد على خفض التضخم الذي وصفه بأنه هدفه الأساسي، ونقل المصدر عن المحافظ الجديد قوله إن النهج الحالي سيستمر.

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