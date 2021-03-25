الليلة على شاشة العربية .. وزير خارجية الصين يتحدث عن المبادرة السعودية

المواطن - الرياض

يتحدث وزير خارجية الصين وانغ يي ، مساء اليوم عن المبادرة السعودية لإحلال السلام في اليمن، وذلك خلال استضافته في برنامج “لقاء خاص” على شاشة العربية.

وقال وزير خارجية الصين في البرومو التقديمي للبرنامج “بفضل قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل السعودية على تنويع الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي وتلعب دوراً أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

بفضل قيادة #الملك_سلمان وولي العهد تعمل #السعودية على تنويع الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي وتلعب دورا أكثر أهمية في الشؤون الدولية والاقليمية. وانغ يي وزير الخارجية الصيني في #مقابلة_خاصة الليلة 16:00 غرينتش 7:00 بتوقيت السعودية على العربية.#الصين pic.twitter.com/1Wdp08TIUs — العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 25, 2021

السعودية دولة مهمة عربياً وإسلامياً

وأضاف أن السعودية دولة مهمة في العالمين العربي والإسلامي ومنتج كبير للطاقة في العالم وساهمت في السنوات الأخيرة بفضل قيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، على تنويع الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي، ولعبت دوراً أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

المبادرة السعودية إحلال السلام

وتابع أن الجانب الصيني يرحب بالمبادرة السياسية المطروحة من السعودية , كما ندعم جميع المبادرات التي تساهم في ضمان الاستقرار والسلام في المنقطة.

يذاع اللقاء الليلة في تمام الساعة السابعة على شابة العربية بتوقيت المملكة العربية السعودية.

شارك الخبر







شارك الخبر