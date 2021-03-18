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المالكي ومبولحي يرفعان راية التحدي ضد الفيصلي
أملًا في استعادة نغمة الانتصارات

المالكي ومبولحي يرفعان راية التحدي ضد الفيصلي

2021/03/18
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المالكي ومبولحي يرفعان راية التحدي ضد الفيصلي المالكي ومبولحي - المصدر ettifaq
المواطن - مروة نبيل

رفع مساعد مدرب نادي الاتفاق، أحمد المالكي، وحارس المرمى، الجزائري رايس مبولحي راية التحدي قبل مباراة الفريق المقبلة ضد الفيصلي، متمنين استعادة نغمة الانتصارات.

المالكي ومبولحي يستهدفان نقاط مباراة الفيصلي

وقال المالكي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتفاق ضد الفيصلي الذي عقد اليوم: “لا شك مباراة هامة وصعبة أمام فريق منتشٍ بعد فوزه الأخير على الباطن في مسابقة الكأس، إلا أننا استعددنا بشكل جيد حيث درسنا مكامن القوة والضعف من أجل تحقيق الانتصار”.

وفي السياق ذاته، شدد رايس مبولحي على جاهزية فريقه لمواجهة الفيصلي، مشيرًا بأنهم عاقدون العزم لكسب الثلاث نقاط وإسعاد جماهير فارس الدهناء، مضيفًا: “أجرينا أسبوعًا تحضيريًا مميزًا، ندرك جيدًا بأن المباراة صعبة ولكن لدينا الرغبة الكبيرة لاستعادة نغمة الانتصارات”.

أحمد المالكي ورايس مبولحي
المالكي ومبولحي – المصدر ettifaq

الاتفاق ضد الفيصلي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الفيصلي على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الاتفاق – المصدر @SPL


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