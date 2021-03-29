المباريات التي تشهد حضوراً جماهيرياً للأربعة الكبار بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تشهد مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، المقبلة عودة الجماهير بنسبة 40%، بعد قرار أُصدر اليوم الاثنين من وزارة الرياضة، وذلك بمناسبة مباراة المنتخب السعودي غدًا ضد فلسطين.

أبرز مباريات الهلال والأهلي والنصر والاتحاد

وسيخوض الأهلي حتى نهاية الدوري مبارياته بحضور جماهيري وهم” الأهلي والهلال 19 مايو، الأهلي وأبها 25 مايو، الأهلي والاتفاق 30 مايو”.

أما مباريات النصر فستكون كالتالي” النصر والرائد 20 مايو، الوحدة والنصر 25 مايو، النصر والاتحاد 30 مايو”.

وسيخوض الهلال مبارياته ضد كل من “الأهلي يوم 19 مايو، التعاون يوم 25 مايو، الفيصلي يوم 30 مايو” بحضور جماهيري.

بينما يخوض الاتحاد 3 مباريات في دوري محمد بن سلمان بحضور جماهيري وهم” أبها يوم 20 مايو، العين يوم 25 مايو، النصر يوم 30 مايو”.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بحضور 40% من الجماهير للمباريات بدءًا من يوم 17 مايو الموافق 5 شوال، مع إرفاق عدة شروط وهي الحصول على حالة “محصن”من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي.

متى تستأنف مباريات دوري محمد بن سلمان ؟

سوف تُستأنف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الثامن من إبريل المقبل، بمباريات الجولة الـ25، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

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