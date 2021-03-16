المراعي تستحوذ على 100٪ من أسهم شركة بيك مارت

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة المراعي عن إبرام اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت في تاريخ 15 مارس 2021م؛ للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم إماراتي.

تصنيع وإنتاج المخبوزات

وتعمل شركة بيك مارت في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وسيؤدي انضمامها لشركة المراعي إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات الشركة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المراعي على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة باعتباره هدفًا محوريًا ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

تمويل الصفقة

وستمول هذه الصفقة بالكامل من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية الاستحواذ في نتائج الربع القادم. فيما تظل الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات الإلزامية والتنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

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