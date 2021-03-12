المسحل: دعم القيادة وراء استضافة التصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

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أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته باستضافة السعودية لمجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

التصفيات الآسيوية بنظام التجمع

وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة على استضافة السعودية لمجموعة المنتخب الأول لاستكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والتي تم اعتماد مبارياتها بطريقة التجمع.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه تم التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، والاتفاق على الدول المضيفة لمجموعات التصفيات المشتركة خلال الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المسحل يشيد بدعم القيادة

ولفت المسحل إلى أن استضافة مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية يعكس متانة الإمكانات والدعم الذي تحظى به الكرة السعودية والثقة بنجاحاتها العملية والصحية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به السعودية في التعاون المشترك مع الاتحاد الآسيوي نحو الإسهام بنجاح بطولاته ومنافساته.

وأضاف المسحل: “اختيار المملكة لاستضافة مباريات المجموعة، إلى جانب استضافة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للرياضة السعودية والتي شهدت قفزات كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل هذا الدعم الذي جعل بلادنا محل الثقة والتقدير على الصعيد الأسيوي ولله الحمد”.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي في بيانه، الجهد الكبير من جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية والذي أسهم بنجاح منظومة العمل واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.

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