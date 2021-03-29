المسحل يدعم المنتخب السعودي قبل مواجهة فلسطين

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فلسطين، بحضور رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل.

المسحل يُحفز لاعبي المنتخب السعودي:

وبدأت تدريبات المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها مباريات مصغرة تعتمد على المساحات الصغيرة، قبل أن يختتم رينارد الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب.

واجتمع ياسر المسحل بلاعبي الأخضر عقب نهاية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تحيات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وثقته بنجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مواصلة تحقيق الأهداف.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في كلمته على الانضباطية العالية الذي تمتع بها معسكر الأخضر، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق نقاط المباراة.

على الجانب الآخر، أجرى لاعبو ومنسوبي المنتخب الأول لكرة القدم اليوم فحص فيروس كورونا، تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

الأخضر في التصفيات الآسيوية:

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الفلسطيني، يوم غد الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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