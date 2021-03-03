المسند: أبريل ومايو الأكثر تكرارًا للعواصف الغبارية خلال العام

المواطن - الرياض

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تشهد بعض المناطق اليوم الأربعاء، رياحاً جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة وقد تثير بعض الغبار.

وأوضح المسند في تغريدات له عبر تويتر، أن الحالة ستكون على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة بالإضافة للوسطى، فيما تنخفض درجة الحرارة مجددًا قليلًا خلال الأيام القادمة حتى يوم الأحد حيث تعاود الارتفاع قليلًا.

عواصف غبارية:

وتابع أنه إحصائيًا يعتبر شهرا أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا كان هناك مناسبة خارجية فيجب الحرص أن تكون قبل أو بعدهما.

كما نشر المسند درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في السعودية.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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