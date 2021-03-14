المسند: في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات

المواطن - الرياض

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قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن فصل الربيع يدخل في الثلث الثالث من شهر مارس (21 مارس) في كل عام، وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.

نشاط المنخفضات الجوية

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “يعد مارس شهرًا انتقاليًا بين فصلي الشتاء والربيع، فيه تعتدل درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تتسبب ـ بإذن الله ـ بتقلب الرياح”

تفاوت في درجات الحرارة

وتابع عبدالله المسند: “أن حدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة، والمنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحيانًا، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات”.

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