المسند: كتلة هوائية معتدلة إلى باردة تبلغ ذروتها السبت والأحد

المواطن - الرياض

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية من معتدلة إلى باردة.

وأضاف المسند أن ذروة الكتلة الهوائية ستكون في يومي السبت والأحد، وأنها ستؤثر على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة.

وتوقع عبدالله المسند، أن يكون الفرق بين درجتي الحرارة الكبرى في يومي الجمعة والسبت بالمنطقة الشرقية نحو 10 درجات مئوية.

سحب متفرقة

وأشار إلى أن اليوم (الأربعاء) قد يشهد تشكل السحب المتفرقة على بعض أنحاء المملكة، وأن أجزاء محدودة من شرق منطقة مكة المكرمة، وشرق منطقة حائل قد تشهد زخات مطرية خفيفة، كما توقع أن تتأثر المنطقتان الوسطى والغربية وأجزاء من منطقة تبوك ببعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة خارج المدن.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصفًا شمالًا، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج (شمالًا).

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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