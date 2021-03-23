المسند: لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية خلال 5 أيام قادمة

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حالة استقرار جوي على أجواء السعودية.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة القادمة أي حالة مطرية (معتبرة)”.

وتابع المسند: اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة شمالي منطقتي الجوف وتبوك.

وقال: “متوقع اليوم أن تكون الرياح جنوبية غربية دافئة ونشطة قد تثير الغبار، خاصة في مناطق: تبوك، الجوف، المدينة، وشمالي الحدود الشمالية”.

توقعات الأرصاد للطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاطًا لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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