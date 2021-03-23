المشرف على مشروع القمر الصناعي: CubeSat يمر فوق السعودية كل 4 ساعات

المواطن - الرياض

أكد المشرف على مشروع القمر الصناعي بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالمحسن البداح، أن القمر KSU CubeSat يمر فوق المملكة كل 4 ساعات، ويتم التقاط إشاراته من المحطة الأرضية بكلية الهندسة لمدة تتراوح ما بين 7- 10 دقائق.

المشرف على مشروع القمر الصناعي بجامعة الملك سعود لـ" #واس": القمر KSU Cubesat يمر فوق المملكة كل 4 ساعات، ويتم التقاط إشاراته من المحطة الأرضية بكلية الهندسة لمدة تتراوح ما بين 7 – 10 دقائق، ويستفاد منه في المجال التعليمي ويمكن نقل التجربة إلى جامعات المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/aggvN0fJ3z — واس العام (@SPAregions) March 23, 2021

وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء “واس” أن الجامعة تستفيد من القمر في المجال التعليمي، وهو هدفه الرئيسي، ويمكن نقل التجربة إلى جامعات المملكة.

التقاط صور للفضاء:

وأوضح أن فريقًا من العلماء اختار أن يلتقط القمر صورًا في البداية للقمر أو للفضاء المظلم، وتم إرسال القمر بعد تغليفه إلى روسيا، فشركة الإطلاق لديها اختبارات، وبعد اجتيازها تم إرساله إلى قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان، حتى تم إطلاقه في 22 من مارس.

CubeSat فوق المملكة:

وأضاف الدكتور البداح أن القمر يمر فوق المملكة أو في نطاق المملكة كل 4 ساعات إلى 6 ساعات، ويتم التقاط إشاراته من المحطة الأرضية بكلية الهندسة لمدة تتراوح ما بين 7- 10 دقائق.

وأكد أن هذا القمر ناتج عن خبرة متراكمة ستوفر أكثر من 3 سنوات من مجهود المشروع الأول، وتوقع أن يتم إطلاق المشروع الجديد ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات إن شاء الله.

نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي:

أعرب معالي رئيس جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المكعب CubeSat اليوم من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي ”Soyouz2 “، كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

القمر الصناعي CubeSat:

وقام بتصميم وتصنيع القمر الصناعي CubSate نحو 130 طالبًا من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، وبين رئيس الجامعة أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ، وبدأ بعدد 50 طالبًا في كلية الهندسة.

وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجمًا بإذن الله مع تصنيع بعض أجزائه محليًّا، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وتماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.

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