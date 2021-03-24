الملك سلمان يعزي في اتصال هاتفي الشيخ محمد بن راشد في وفاة الشيخ حمدان بن راشد

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته لسموه في وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله -، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، دعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه مكروهاً.

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