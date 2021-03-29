الملك سلمان يوافق على تزويد الحرمين الشريفين بـ 150 ألف مصحف

المواطن - مكة المكرمة

صدرت الموافقة السامية الكريمة بتزويد المسجد الحرام بعدد (١٥٠،٥٠٠) ألف مصحف.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن تزويد المسجد الحرام بكتاب الله الكريم يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن هذا الاهتمام ليس بمستغرب عن القيادة الرشيدة التي طالما قدمت العناية والرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما.

خدمة الحرمين:

وقال السديس إن الرئاسة العامة تسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للارتقاء بالخدمات، في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتهيئة المشاعر المقدسة على أفضل وجه وتذليل كافة الصعوبات من أجل راحة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

واختتم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.

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