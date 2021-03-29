المنتخب السعودي عينه على الصدارة أمام فلسطين

المواطن - واس

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لخوض مباراة فلسطين المهمة مساء غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

الأخضر يحتل الوصافة

ويحتل الأخضر وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويسعى الأخضر السعودي الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والانفراد بصدارة مجموعته التي يستضيف بقية مبارياتها بنظام التجمع في الرياض خلال شهر يونيو المقبل.

في ماذا يُفكر مدرب المنتخب السعودي ؟

وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية يوم الخميس الماضي، أمام الكويت وانتصر فيها بهدف دون رد سجله مدافعه عبدالإله العمري، رغم احتفاظ المدرب الفرنسي إيرفي رينارد ببعض الأسماء الأساسية ومنح الفرصة كاملة لبعض الأسماء البديلة للوقوف على مستواها، لكنه في مباراة الغد سيدخل بالتشكيلة الأساسية بحثاً عن النقاط الثلاث التي سيقطع من خلالها شوطاً مهماً نحو بلوغ المرحلة الحاسمة.

وستُقام المباراة غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض حيث ستكون مذاعة على قناة KSA Sports 1 HD.

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