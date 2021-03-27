المنتخب السعودي يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة فلسطين

المواطن - واس

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، مرانه ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء القادم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

تفاصيل تدريبات المنتخب السعودي

وأجرى لاعبو المنتخب مساء اليوم، حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم غدٍ عند الساعة 30 : 6 مساءً على ذات الملعب، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر يتألق أمام الكويت

وكان المنتخب السعودي، هزم المنتخب الكويتي وديًا أول أمس الخميس بهدف دون رد، سجله المدافع عبدالإله العمري من ضربة رأسية بالشوط الثاني.

ويسعى الأخضر تحت قيادة رينارد لتحقيق النتائج الإيجابية، وذلك من أجل التأهل لكأس العالم 2022 بالإضافة لكأس أمم آسيا 2023 المقرر إقامتها في الصين.

يذكر أن الأخضر كان فاز على المنتخب الأوزبكي في آخر مبارياته بالتصفيات بثلاثية مقابل هدفين، في أوزبكستان.

ويغيب سلمان الفرج عن مباريات الأخضر بالفترة الحالية، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم 30 يناير الماضي في مباراة النصر بـ كأس السوبر السعودي.

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