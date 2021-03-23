المنتخب الكويتي يحسم جدل اختلاط لاعبيه بـ الحمدان

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد الكويتي لكرة القدم الجدل الذي أثير خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اختلاط لاعبي المنتخب الكويتي الأول، بنجم الأخضر، عبدالله الحمدان الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا.

لاعبو المنتخب الكويتي يجرون مسحة كورونا:

وأكد رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الدكتور عبدالمجيد البناي، قيام جميع أعضاء وفد المنتخب الكويتي الأول بعمل مسحة روتينية عند الوصول إلى الرياض، قبل أن يجري اللاعبون مسحة ثانية اليوم.

وتابع الدكتور عبدالمجيد البناي في بيان نشره حساب الاتحاد الكويتي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أنه سيتم عمل مسحات لجميع أعضاء الوقت قبل المغادرة إلى دبي.

الاتحاد الكويتي ينفي اختلاط اللاعبين بـ الحمدان:

ونفى البناي صحة الأنباء المتداولة عن مخالطة لاعبي المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، لنجم المنتخب السعودي، عبدالله الحمدان المصاب بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل الحجر على لاعبي الأزرق في معسكر الرياض.

وتمنى رئيس اللجنة الطبية من مختلف وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار، والتعاون مع أعضاء الجهاز الإداري والطبي فيما يخص أخبار الوفد، ونقل المعلومات من مصدرها.

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم قد أعلن اليوم عن إصابة النجم الهلالي عبدالله الحمدان بفيروس كورونا المستجد، وتم استبعاده من معسكر الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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