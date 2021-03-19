المواجهات الثأرية شعار قرعة دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية في دور الثمانية، سيجمع بعضها بين فرق تسعى للثأر من فرق أخرى أخرجتها من أدوار حاسمة في البطولة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الثمانية:

وأسفرت القرعة عن مواجهة مكررة لنهائي النسخة الماضية، حيث سيلعب بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، ويُلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي ضد نظيره تشيلسي الإنجليزي، فيما يواجه ريال مدريد الإسباني، خصمه ليفربول الإنجليزي.

الثار شعار فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان:

وجمعت قرعة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث يطمح الأول للثأر من الأخير بعد أن تُوج الفريق الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب النادي الباريسي في أغسطس الماضي بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

أما ليفربول فيسعى للثأر من نادي ريال مدريد بعد أن فاز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018 على حساب الريدز، كما شهدت المباراة إصابة المصري محمد صلاح في كتفه، بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب سيرخيو راموس مدافع النادي الملكي.

وفي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، سيلعب الفائز من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مع المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، على أن يواجه الصاعد من لقاء بورتو وتشيلسي الفائز من مباراة ريال مدريد وليفربول.

شارك الخبر







شارك الخبر