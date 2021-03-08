المواصفات تدعو المستهلكين للتأكد من ملصق المعايرة القانونية

المواطن_الرياض

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دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى ضرورة تحقق المستهلك من وجود ملصق المعايرة القانونية على أجهزة الوزن عند شراء الذهب والتي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.

ملصق المعايرة القانونية:

وأوضحت الهيئة أن العام الحالي سيشهد توسعاً كبيراً من البرنامج الوطني للمعايرة القانونية “تقييس” بخدمات التحقق واعتماد الطراز من الموازين المستخدمة في بيع وشراء المعادن الثمينة حول المملكة.

أهداف مبادرة المعايرة القانونية:

وأشارت الموصفات إلى أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري كمضخات الوقود، والموازين وعدادات الكهرباء، حسب المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بأصناف هذه الأجهزة.

وأوضحت الموصفات في حال عدم وجود ملصق المعايرة القانونية يمكن تقديم شكوى لوزارة التجارة من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال على ١٩٠٠ .

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