“المواطن” تتصدر في الرد على تقرير CIA عبر #كلنا_محمد_بن_سلمان

المواطن - الرياض

تصدرت “المواطن” الصحف والمواقع السعودية التي تصدت للرد على التقرير المغرض الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية CIA إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل المواطن جمال خاشقجي، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مركز فِكر للدراسات والاستشارات الإعلامية لهاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان .

وفور صدور التقرير الأمريكي المغرض تصدى السعوديون أفرادًا وكيانات إعلامية وغير إعلامية للحملة المضللة التي أرادت الاستخبارات الأمريكية من خلالها ابتزاز السعودية، وذلك عبر إطلاق العديد من الوسوم عبر موقع تويتر وتفاعل معها الملايين في وقت قياسي.

المواطن تتصدر المؤشرات:

وتصدرت “المواطن” المواقع السعودية الأكثر تداولًا لهاشتاق #كلنا_محمد_بن_سلمان داخل السعودية من حيث عدد الوصول بمعدل وصول بلغ 1.2 مليون شخص، كما تصدرت صحيفة المواطن عبر حسابها في موقع تويتر المواقع والصحف السعودية من حيث أعداد الوصول لكل مشاركة بمعدل وصل أيضًا إلى 1.2 مليون شخص متجاوزة بذلك كل المواقع والصحف السعودية.

تغطية صحفية متميزة:

كما خصصت “المواطن” على مدى الفترة الماضية عددًا من المواد الصحفية المتنوعة للرد على المزاعم الأمريكية المغرضة من خلال تحليل آراء العديد من الخبراء والمختصين في المملكة والعالم العربي، وكذلك من خلال تسليط الضوء على المواد الصحفية في الصحافة الغربية التي أيدت وجهة النظر السعودية وفندت تقرير الاستخبارات الأمريكية.

ويمكن الاطلاع على التقرير الخاص بمركز فكر من “هنا”

شارك الخبر







شارك الخبر