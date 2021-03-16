الناتج المحلي السعودي يتراجع 3.9% في الربع الرابع من 2020

المواطن - الرياض

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قالت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي السعودي تراجع 3.9% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ تأثر بتراجع كبير في قطاع النفط في ظل خفض المملكة للإنتاج، في حين تباطأ القطاع غير النفطي أيضا بسبب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

تراجع القطاع النفطي:

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن القطاع النفطي تراجع 8.5% وهبط القطاع غير النفطي 0.8%.

وقالت البيانات إن اقتصاد القطاع الخاص تباطأ 0.8%، في حين تراجع القطاع الحكومي 1%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع حقق نمواً بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

وعزت ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ 2.6% والقطاع غير النفطي بـ 2.4%. وحقق القطاع الخاص نموا بنسبة 3.2% والقطاع الحكومي نموا بـ 0.6%، وفقا لهذه المقارنة.

الناتج المحلي:

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 697.6 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، وساهم القطاع الخاص بنسبة 50.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما سجل القطاع الحكومي مساهمة بنسبة 25.4%، والقطاع النفطي 24.1%.

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