النصراويون عن خالد بن فهد: ما يهمه إلا العالمي فقط

المواطن - محمد سمعه

أثنى النصراويون على دعم الأمير خالد بن فهد لنادي النصر، أمس الجمعة، وذلك بعد أزمة تغريدات العضو عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للنادي التي تحدث فيها عن مكافآت اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والتي أثارت الجدل فيما بعد.

خالد بن فهد يُسلم اللاعبين مكافآت الفوز على الهلال والأهلي

وكان نادي النصر أعلن في بيان له أمس عن تقديم الأمير خالد دعمًا سخيًا للنادي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة كما سلّم مكافآت الفوز للاعبين بعد الفوز بلقاءات الهلال والأهلي في دوري المحترفين والعين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد النادي على أن صفوان السويكت رئيس النصر قدم شكره وتقديره للأمير خالد على دعمه اللامحدود للنادي مؤكدًا على أنها مبادرات غير مستغربة منه.

وعلق النصراويون عبر حساب النادي في “تويتر” على أن الأمير خالد بن فهد يدعم النادي حبًا وعشقًا في الكيان، مضيفين أنه لا يُفكر في الظهور أو الحصول على “فلاشات”.

النصراويون يُهاجمون بغلف

وكان جمهور النصر، انتقد عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لـ النصر، بسبب كشفه لأسرار النادي عبر “تويتر” وعدم الحديث بالغرف المغلقة، مما جعل الكثيرين يهاجمونه، وخرج بغلف ليؤكد أن تغريداته عن مكافآت حمدالله، فُهمت بشكل خاطئ.

واعتذر بغلف على سوء التفاهم الذي حدث، ثم أغلق حسابه عبر “تويتر” بشكل رسمي وذلك بعد أزمة تغريدات مكافآت حمدالله.

ويستعد النصر، مساء اليوم السبت لمواجهة الباطن بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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