النصر جاهز لمواجهة العين

المواطن - مروة نبيل

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات، استعداداته لمباراة المقبلة ضد نظيره العين.

النصر يستعد لمواجهة العين:

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، وركز هورفات على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية.

واختتم المدير الفني الكرواتي مران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي اليوم بمناورة فنية أجراها على كامل الملعب، قبل أن يتوجه اللاعبون بعد نهاية الحصة التدريبية إلى المعسكر.

العالمي يسعى لخطف بطاقة التأهل:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره العين، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح العالمي في الظهور بشكل مميز والفوز على العين خاصة أنه يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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