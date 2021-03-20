النصر يستعرض قوته ويُمطر شباك الباطن بسباعية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي النصر شباك ضيفه الباطن بسباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة النصر والباطن:

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى للعالمي بهدف دون رد، أحرزه المدافع علي لاجامي بالدقيقة الـ14 من ضربة رأسية.

العالمي ينفجر تهديفيًّا ويُحرز 6 أهداف:

وفي الشوط الثاني، انفجر العالمي تهديفيًّا ليسجل 6 أهداف نارية، حيث بدأها المغربي أمرابط الذي سجل الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ51، ثم سجل لاعب الباطن ضيف الله القرني بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للعالمي بالدقيقة الـ52.

وعاد النصر وأضاف رابع الأهداف عبر النجم المغربي حمدالله بالدقيقة الـ60، ثم سجل خامس الأهداف والثاني له بالدقيقة الـ62 من ركلة جزاء.

ونجح البرازيلي بيتروس في إضافة سادس الأهداف للعالمي بالدقيقة الـ68، من ركلة حرة مباشرة، ثم أهدر حمدالله فرصة إضافة الهدف السابع، بعدما أهدر ركلة جزاء لفريقه بالدقيقة الـ73.

وواصل العالمي ضغطه الهجومي، ليُضيف الهدف السابع عبر اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ78.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد النصر 36 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة.

النصر يستعيد بريقه:

يذكر أن العالمي كان تأهل لنصف نهائي كأس الملك، على حساب فريق العين يوم الثلاثاء الماضي، كما تُوج بـ السوبر السعودي في آخر يناير الماضي بعد الفوز على الهلال بثلاثية دون رد.

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