النصر يعلن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر اليوم الأحد عن البرنامج الزمني وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بنظام القائمة، بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت.

البرنامج الزمني لانتخاب مجلس إدارة جديد لـ النصر

وجاءت الخطوات كالتالي: أولًا .. فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين خلال الفترة من الاثنين 9/8/1442 هـ حتى الجمعة 13/8/1442 هـ، أي خلال 5 أيام.

الإجراءات تتم خلال 11 يومًا

ثانيًا .. فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومين من السبت 14/8 حتى الأحد 15/8/1442 هـ.

ثالثًا .. الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، حيث يكون ذلك خلال يوم.

رابعًا .. النظر في الطعون المقدمة وذلك خلال يوم.

خامسًا .. إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم الأربعاء 18/8/1442 هـ.

سادسًا .. موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الخميس 19/8/1442هـ.

سابعًا .. الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 20/8/1442هـ.

ثامنًا .. النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم السبت 21/8/1442هـ.

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