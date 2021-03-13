النصر يكشف تفاصيل إصابة بيتي مارتينيز ويُعلن مدة غيابه

المواطن - محمد سمعه

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كشف نادي النصر قبل قليل عن تفاصيل إصابة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وذلك بعد أن أُصيب في لقاء الأهلي أول أمس الخميس.

مارتينيز يغيب عن النصر 10 أيام

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن مارتينيز يُعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، وسيغيب على إثره مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، من أجل العلاج.

وكان مارتينيز أخبر الجهاز الطبي لـ النصر، أنه لا يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل خضوعه للفحوصات ظهر اليوم السبت.

الصرامي ينفي إصابة بيتي مارتينيز بالرباط الصليبي

يذكر أن سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم النصر، كان نفى أمس الجمعة إصابة بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة : “اللاعب لا يُعاني من إصابة الرباط الصليبي، لكنه يُعاني من تمدد الرباط الجانبي للركبة، الأمر الذي لن يسمح له بالعودة لـ النصر بقية مباريات الموسم، ومن المتوقع كذلك مغادرته للولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى الأرجنتين للعلاج والتأهيل، والعودة لـ النصر لارتباطه بعقد مدته 4 سنوات”.

وكان النصر تفوق على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أول أمس الخميس.

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