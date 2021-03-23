النصر يكشف نظام الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن نظام الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة عن طريق القائمة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

شروط الترشح لمجلس إدارة النصر:

وجاءت شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي النصر كالتالي؛ أن يكون رئيس مجلس الإدارة المرشح سعودي الجنسية، أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية، يجب ألا يقل عمر المرشح لمجلس الإدارة عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

كما يجب أن يكون المرشح على منصب الرئيس حاصلًا على مؤهل تعليمي لا يقل عن درجة البكالوريوس ومعادلة الشهادة إذا كانت من خارج الدولة، أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلًا على مؤهل تعليمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويقوم المرشح بسداد المبالغ المتصلة بعضوية نادي النصر بالطرق النظامية، وأن يتقدم إلى لجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة بأحكام هذه اللائحة، وذلك وفقًا لآلية تقديم المرشحين.

وتابع بيان نادي النصر: “كما يجب أن يوقع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية عن قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس، وخلوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في هذه اللائحة، وتعبئة نموذج طلب الترشح”.

موانع الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس:

وأوضح حساب النادي موانع الترشح، وجاءت كالتالي: “اللاعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي، العاملون بالسلك القضائي، اللجان القضائية، العاملون بالهيئات القضائية، اللجان القضائية الرياضية أو الجهات العسكرية، إلا بإذن مسبق من جهة عملهم”.

كما يتم منع من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى من صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

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