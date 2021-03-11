النصر يُعاني ضد أندية جدة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام أندية جدة خلال المباريات الأخيرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُعاني أمام أندية جدة

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لم يتذوق طعم الفوز في آخر 7 مباريات خاضها أمام أندية جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت شبكة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن العالمي، تعادل 5 مرات وخسر مرتين أمام أندية جدة، وكان آخرها خسارته من الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتعادله ضد الاتحاد بنتيجة 1/1.

العالمي يواجه الأهلي اليوم

ويلعب الأهلي والنصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:45 مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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