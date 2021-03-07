النصر يُعلن تواجد فراس البريكان بأحد مستشفيات الرياض

المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن تواجد فراس البريكان بأحد مستشفيات الرياض؛ وذلك بسبب وعكة صحية يمر بها.

وطلب الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” الدعاء للاعب بالشفاء العاجل.

هدف واحد لـ فراس البريكان مع النصر بالموسم:

وسجل فراس البريكان مع نادي النصر بالموسم الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدفًا واحدًا فقط بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.

وبوقت سابق، كشف برنامج “الحصاد الرياضي”، المذاع على قناة 24 الرياضية، تفاصيل مثيرة عن وجود استقالات داخل أعضاء مجلس إدارة نادي النصر.

وذكر البرنامج عبر حسابه في “تويتر” أن 3 من أعضاء مجلس إدارة العالمي تقدموا باستقالتهم خلال الأشهر الماضية، مع إعلانه كشف المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم الأحد من البرنامج.

أزمات عديدة مر بها النصر:

وكان العالمي مر بأزمة إدارية مؤخرًا، وذلك بعد القرارات التي أصدرتها إدارة صفوان السويكت يوم الخميس الماضي؛ مما أدى إلى خروج عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالعالمي، وإعلانه التقدم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية ردًّا على قرارات إدارة السويكت.

ويحتل النصر حاليًّا المركز السابع بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بعد التعادل مع الاتفاق.

وعانى النصر من الكثير من الأزمات بالموسم الحالي، حيث كان آخرها إلزام العالمي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع 20 مليون ريال لنادي فنربخشة التركي، كمستحقات في صفقة البرازيلي جوليانو لاعب أصفر العاصمة السابق.

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