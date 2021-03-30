النصر يُكثف استعداداته ومارتينيز والغنام يواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات، تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، استعدادًا لمباراة المقبلة ضد الفيصلي.

النصر يواصل استعداداته:

وبدأت تدريبات النصر بتمارين لياقية متنوعة انطلقت بالجري بسرعات مختلفة، واستخدم المدرب عددًا من الأجهزة لتمارين لياقية متنوعة، بالإضافة إلى الحواجز والأقماع.

وطبق الكرواتي هورفات عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بمناورة فنية وتكتيكية على منتصف الملعب.

على الجانب الآخر، واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بيتي مارتينيز وخالد الغنام أداء برنامجهما التأهيلي واللياقي مع أخصائي تأهيل الإصابات هوقو.

العالمي هذا الموسم:

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى لمواصلة انتفاضته وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة الموافق 9 إبريل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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