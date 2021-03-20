النصر يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا بهدف بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والباطن بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

ونجح المدافع علي لاجامي في إحراز الهدف الوحيد للعالمي من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة عشرة، بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

ويسعى العالمي إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل تقدم خطوة نحو المربع الذهبي.

يذكر أن مباراة العالمي والباطن تُقام على ملعب “مرسول بارك” معقل النصر في الرياض.

وقبل إقامة مباراة العالمي والباطن، كان الفتح تقدم على النادي الأهلي وفاز برباعية لهدف، بينما تعادل نادي الاتحاد مع الرائد بهدف لكل فريق، وفاز الاتفاق على الفيصلي بهدف نظيف، بينما فاز التعاون على الشباب بثلاثية مقابل هدف.

وكان العالمي فاز على النادي الأهلي بالجولة الـ23 بنتيجة هدفين مقابل هدف الخميس قبل الماضي، قبل مواجهة الباطن.

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